Tunisie : Arrestation d’une femme et saisie d’une importante somme en devises

Une femme a été arrêtée et une somme importante d’argent en devises étrangères et tunisiennes a été saisie par les unités de la sous-direction des autoroutes du Centre. La source de cet argent reste inconnue et et sans documents justificatifs.

Selon un communiqué publié vendredi soir par la Direction générale de la garde nationale, cette opération a été réalisée suite à une fouille minutieuse effectuée par les patrouilles de sécurité. La suspecte, incapable de justifier l’origine de la somme saisie, a été placée en garde à vue après consultation du parquet pour poursuivre les investigations et prendre les mesures légales nécessaires.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts constants pour lutter contre la contrebande de devises et le blanchiment d’argent. La Direction générale de la garde nationale a réaffirmé son engagement à combattre les crimes financiers et à contrer toute tentative de contrebande de devises, contribuant ainsi à préserver la stabilité économique et à renforcer l’application de la loi. Elle a également appelé les citoyens à coopérer et à signaler toute activité suspecte au numéro 71860135.