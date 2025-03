Sidi Bouzid : le programme riche des “Nights of Ramadan” 2025 commence en beauté

Les festivités du festival “Nights of Ramadan” ont débuté hier soir à Sidi Bouzid avec la présentation du spectacle “Al-Takhamira” de Mourad Basha, qui a attiré une foule nombreuse. Le président du festival, Mondher Chaïbi, a déclaré à Mosaïque FM que le programme du festival est diversifié et s’adresse à tous les groupes d’âge.

Ce samedi et dimanche, les festivités incluent la célébration du jour du costume traditionnel et des métiers artisanaux, ainsi que la représentation théâtrale “Majarih” du Centre des Arts dramatiques et scéniques de Gabès. De plus, le spectacle mystique “Bahour Al-Ishq” de Khaled Ben Yahia, avec la participation de Cheikh Ahmed Jelmam et Rawda Abdullah, sera également présenté. Le lundi 17 mars, un spectacle narratif de Belkacem Ben Haji Ali est prévu. La semaine prochaine, Basem Hammari animera une soirée le mardi avec la pièce “Maestro”, suivie par un concert du groupe de l’Institut public de musique et danse de Sidi Bouzid au Centre social pour enfants de la ville le mercredi 19 mars.

À l’occasion de l’anniversaire de l’indépendance, la troupe Al-Qadriya, dirigée par Cheikh Abdel Rahman Al-Fazani, se produira sur la place de la Terre. Le vendredi 21 mars, l’artiste Karim Chaïbi se produira, suivi le lendemain de la pièce théâtrale “Mahamat Sahari Al-Hub” du réalisateur Hafez Khalifa. Un spectacle pour enfants “Le Monde du Cirque” sera également organisé par le Centre des Arts dramatiques et scéniques de Gabès. Le festival se clôturera le lundi 24 mars par le spectacle mystique “Nadhaa Al-Asyad” de Mohamed Al-Baskiri sur la place de la Terre.

En marge du festival, trois spectacles mystiques seront organisés dans les délégations de Souk El Jedid et Hechiriya, ainsi qu’un spectacle pour enfants à la délégation de Saida, durant les dix derniers jours du mois sacré de Ramadan.