Météo de ce soir : pluies et vent fort sur les côtes

Le temps de cette nuit, samedi, sera marqué par des nuages passagers sur la majorité des régions, qui pourront être parfois assez denses au nord et localement au centre, avec des averses faibles et sporadiques.

Les températures nocturnes varieront entre 8 et 12 degrés dans les hauteurs de l’ouest, entre 13 et 18 degrés ailleurs, et pourront atteindre 21 degrés localement dans le sud. Les vents souffleront du nord, assez forts près des côtes et modérés à faibles à l’intérieur du pays, tandis que la mer sera fortement agitée.