Expert : l’afflux de virus divers aggrave la situation épidémiologique des rhumes cette année

Riadh Daghfous, directeur général du Centre national de pharmacovigilance, a souligné l’importance de suivre les protocoles préventifs pour éviter les infections. Il a indiqué que la situation épidémiologique des rhumes est marquée par une sévérité accrue en raison de la propagation de divers types de virus de la grippe saisonnière. Parmi les principaux virus, on trouve le H1N1, qui affecte les adultes et les jeunes à partir de 18 ans, ainsi que le H3N2, qui touche principalement les personnes âgées. Le virus “rhinovirus” est également présent depuis le début de l’hiver, causant de nombreux cas. Daghfous a noté que la Tunisie n’a pas enregistré de cas significatifs de Covid-19 cette année. Il a exhorté les personnes âgées à prendre soin de leur santé et à adopter des mesures préventives telles que l’aération des maisons, le port du masque et le lavage des mains avec de l’eau et du savon.