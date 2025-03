Viande halal importée : Tarek Ben Jazia dévoile les détails des opérations

Le PDG de la société Ellouhoum, Tarek Ben Jazia, a clarifié les détails concernant l’importation de viande rouge réfrigérée en Tunisie. Lors d’une interview sur Express FM, il a souligné que la viande importée, certifiée halal, provient de France pour la viande bovine et de Roumanie pour la viande ovine. Soumise à neuf contrôles sanitaires rigoureux, cette viande arrive en Tunisie quelques jours après son abattage. Les importations, débutées fin janvier 2025, atteignent actuellement un quota de 2 000 tonnes, avec un potentiel d’augmentation à 5 000 tonnes. Le rythme d’importation varie entre vingt et quarante tonnes par semaine, selon la demande, avec une hausse prévue pour la fin du Ramadan. Les prix, fixés par le ministère du Commerce, oscillent entre 26 et 35,5 dinars pour la viande bovine et 38,2 dinars pour la viande ovine. Ben Jazia a également annoncé la poursuite des importations après le Ramadan et l’envisagement d’importations supplémentaires pour l’Aïd el-Kebir, afin de stabiliser les prix et de soutenir la reconstitution du cheptel tunisien.