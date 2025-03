Tunisie : Prévisions météo du lundi 10 mars 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce lundi 10 mars 2025, la journée débutera avec du brouillard localisé le matin, avant que des nuages légers ne se forment sur la plupart des régions. Ces nuages deviendront plus denses dans l’après-midi, en particulier au nord, où des pluies éparses et des orages temporaires sont attendus sur l’extrême nord du pays.

Le vent soufflera modérément du sud, plus fort dans les autres régions, avec des rafales de sable par endroits.

En mer, le Golfe de Gabès connaîtra une mer peu agitée, tandis que le reste du littoral sera affecté par une mer très agitée, localement agitée.

Les températures maximales varieront généralement entre 23 et 27 degrés dans le nord et le centre, et entre 29 et 34 degrés dans le sud.