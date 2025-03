Souhir Ben Amara évoque son rôle de Hind dans ‘Mouawiya’ : “j’ai été traitée avec un immense respect”

Dans une interview, l’actrice tunisienne Souhir Ben Amara a partagé son expérience de tournage du série historique “Mouawiya”, soulignant le respect et la considération qu’elle a reçus de l’équipe de production. Elle a expliqué que l’ambiance sur le plateau était marquée par un professionnalisme exemplaire, où elle était souvent appelée “l’enseignante”, un titre qui reflète la reconnaissance de son travail et de sa place dans le milieu artistique.

Souhir a également parlé de son rôle de “Hind”, une personnage complexe dans “Mouawiya”, précisant qu’elle avait mis tout son cœur et son énergie dans cette interprétation. Ce rôle lui a permis de vivre des émotions intenses, telles que la colère, la joie, la tristesse et l’émotion, qu’elle a pu exprimer de manière authentique à l’écran, notamment à travers des larmes véritables nées d’une profonde sincérité émotionnelle.

Elle a évoqué ses débuts en tant qu’actrice, se souvenant de ses premières apparitions devant la caméra lors de ses études en réalisation, où elle avait participé aux films de fin d’études de ses camarades, ce qui marqua le début de sa carrière.

Souhir a également précisé que les acteurs ne sont pas responsables des costumes et des décors, notamment dans les séries historiques, soulignant que des spécialistes prennent en charge ces aspects pour assurer la précision et l’authenticité du travail. En ce qui concerne les critiques, elle a insisté sur le fait que le véritable objectif du critique artistique est de souligner les forces et les faiblesses d’une œuvre de manière constructive, afin de contribuer à son amélioration, et non de tomber dans la dénigration gratuite.