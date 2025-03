Pourquoi le ‘Brik’ est dangereux pour votre santé pendant le Ramadan

La spécialiste en sécurité et qualité des aliments à l’Institut National de Nutrition, Rania Ghiloufi, a averti des dangers liés à la friture des aliments riches en amidon, tels que le “brik” et les pommes de terre, particulièrement consommés durant le mois de Ramadan. Elle a expliqué que la friture entraîne l’absorption excessive d’huile par les aliments, augmentant ainsi leur teneur en graisses saturées, ce qui est nuisible pour la santé cardiovasculaire. En outre, elle a souligné que la friture modifie les aliments en les rendant plus dorés et croquants, mais elle génère également des substances classées comme cancérigènes. Le processus de friture transforme l’eau contenue dans les aliments en huile hydrogénée, augmentant ainsi les risques de maladies graves, y compris le cancer. Ghiloufi a recommandé des alternatives plus saines, telles que la cuisson au four ou l’utilisation d’appareils de cuisson modernes qui nécessitent moins d’huile, bien que ces méthodes ne suppriment pas complètement les risques.