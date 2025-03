Swagg Man sur Disney+ : du rap au bling-bling, un documentaire qui dévoile sa chute

Swagg Man, de son vrai nom Iteb Zaibet, fait son grand retour sur la scène médiatique, mais cette fois-ci, c’est pour une nouvelle série de controverses judiciaires. Disney+ a lancé un documentaire sur sa vie, disponible depuis le 26 février 2025, qui retrace son ascension fulgurante dans le monde du rap et des affaires, mais aussi sa chute spectaculaire. Accusé d’escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment d’argent en Tunisie et en France, Swagg Man a construit un empire autour de son image bling-bling, attirant de nombreuses victimes qui croyaient à ses promesses d’enrichissement rapide. Après plusieurs rebondissements judiciaires, où il a été successivement placé en détention et libéré sous caution, Swagg Man continue de diviser l’opinion publique. Malgré ses démêlés avec la justice, le documentaire met en lumière l’évolution de cet homme d’affaires controversé et sa quête incessante de richesse et de gloire.