Drame au Maroc : des pluies torrentielles causent des pertes humaines et des destructions majeures

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la région de l’Oriental au Maroc a été frappée par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels importants. Selon le quotidien “Hespress”, une fillette de neuf ans a perdu la vie à Berkan, emportée par les eaux des torrents, avant de tomber dans une bouche d’égout, tandis qu’un éleveur d’une cinquantaine d’années est décédé à Zaïo, dans la province de Nador, après avoir été surpris par les inondations alors qu’il tentait de rassembler son troupeau. Les inondations ont notamment submergé les rues et ruelles de Berkan, Nador et Zaïo, en les recouvrant de boue et de débris. Plusieurs axes routiers, notamment la route reliant Oujda à Nador, ont été inondés, paralysant la circulation pendant plusieurs heures. La ligne de train entre Fès et Oujda a également été interrompue à la hauteur de Taourirt. Les pertes ne se sont pas limitées aux infrastructures, le secteur agricole a également été gravement touché, avec la destruction de cultures, la perte de bétail et des dommages aux serres. En raison des conditions météorologiques toujours instables, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a averti les usagers de la route de rester vigilants face aux fortes précipitations, aux chutes de neige et aux vents violents attendus.