Le Observatoire tunisien du climat et de la météo a indiqué que, tandis que les conditions météorologiques pluvieuses et les dépressions atmosphériques domineront durant la première moitié de mars 2025 sur la péninsule ibérique (Portugal et Espagne), ainsi que sur l’Algérie et la Tunisie, avec des températures inférieures ou proches des moyennes de mars, la température en Europe centrale et orientale augmentera pour être supérieure de 10 à 14 degrés aux normales saisonnières (l’indication se trouve sous la carte).