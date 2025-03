Tunisie – Météo : Pluies attendues dans cés régions

Nuages passagers sur la plupart des régions, devenant parfois denses sur les régions ouest avec pluies éparses. Les pluies concerneront les autres régions du nord et localement le centre, l’après-midi, et seront temporairement orageuses et parfois intenses.

Vent de secteur nord, fort prés des côtes, sur les hauteurs et localement le sud, avec phénomènes de sable et modéré à relativement fort ailleurs. Mer très agitée à localement houleuse.

Températures maximales comprises entre 13 et 18°C dans le nord et le centre, entre 20 et 25 °C dans le sud, aux alentours de 11°C sur les hauteurs ouest et atteignant 27°C dans l’extrême sud-est.