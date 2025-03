Le Stade Tunisien a annoncé, ce dimanche, le décès de son ancien président, Mohamed Achab, qui a dirigé le club à plusieurs reprises, notamment à la fin des années 1980 et au début des années 1990, ainsi que de 2004 à 2008. Figure emblématique du club, il a marqué l’histoire de l’équipe par son engagement et sa passion. Que son âme repose en paix, et que ses proches trouvent réconfort et courage en cette douloureuse épreuve.