ENNAKL Automobiles et COMAR s’engagent pour un avenir plus vert

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable, ENNAKL Automobiles, en partenariat avec COMAR, a participé à une action de reboisement qui s’est tenue le dimanche 16 février 2025 à la montagne Chahda, à Zaghouan. Cet événement a été organisé avec le soutien de l’association Tounes Clean-Up et de la direction des forêts du ministère de l’Agriculture.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche collective visant à contribuer activement à la préservation de l’environnement et à la lutte contre la déforestation. Grâce à la mobilisation du personnel d’Ennakl Automobiles et des nombreux volontaires présents, cette journée a été un véritable succès, témoignant de l’importance des actions concrètes pour un avenir plus durable.

Cette action s’intègre également dans le cadre du prolongement des engagements environnementaux d’Ennakl Automobiles, qui, grâce aux dons collectés lors de la 38ᵉ édition du Marathon COMAR de Tunis-Carthage, a permis la plantation de 61 252 arbres à travers différentes initiatives. Ce projet reflète une démarche globale où chaque acteur joue un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique et la restauration des écosystèmes naturels.

Ennakl Automobiles remercie tous les participants pour leur engagement et leur enthousiasme lors de cette journée placée sous le signe de la solidarité et du respect de la nature. Cette initiative illustre l’ambition de l’entreprise de conjuguer performance économique et responsabilité environnementale, en intégrant des principes de durabilité au cœur de ses actions sociétales.