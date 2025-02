Nuit fraîche avec risque de pluie dans certaines régions

Cette nuit, le temps restera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des nuages plus denses sur les hauteurs du nord et du centre, accompagnés de quelques averses éparses. Les températures nocturnes oscilleront entre 10 et 14 degrés, descendant à environ 8 degrés sur les hauteurs de l’ouest et atteignant 16 degrés dans le sud-ouest. Le vent soufflera de secteur est, relativement fort près des côtes, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée à très agitée dans le golfe de Tunis.