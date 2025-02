Miss Tunisie 2025 : Lamis Rdissi, l’étoile montante de Djerba

Lamis Rdissi, originaire de Djerba, a été couronnée Miss Tunisie 2025, ajoutant un nouveau titre à son palmarès après avoir remporté celui de Miss Djerba 2024. En plus de sa beauté, Lamis s’est distinguée par son engagement social et ses actions humanitaires dans sa région. Elle a notamment participé à des opérations chirurgicales pour des jeunes filles souffrant de problèmes de santé et a contribué à un projet environnemental, parmi d’autres réalisations notables. Lamis représentera désormais la Tunisie dans une compétition internationale, portant avec elle les espoirs et la fierté de son pays. Nous lui souhaitons un succès continu et de nombreux accomplissements futurs.