Recrutement des maîtres assistants : Le ministère de l’enseignement supérieur planifie pour 2025

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique oeuvre en collaboration avec les universités, les établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et des centres de recherche, à identifier les besoins réels en nouveaux recrutements au poste de maitre assistant pour l’année 2025.

Le ministère a indiqué dans son communiqué, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des décisions du président de la république visant à garantir l’emploi aux titulaires de doctorat dans toutes les spécialités académiques, en tenant compte de tous les contrats d’enseignement conclus et le nombre des heures supplémentaires prévus pour l’année universitaire 2024-2025.

A noter que le président de la république Kais Said avait souligné, le 6 février 2025, lors d’un entretien avec le chef du gouvernement Kamel Madouri, le ministre de l’éducation Nouredine Nouri et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Bélaid, la nécessité de trouver des solutions justes et équitables pour les titulaires de doctorat, appelant à profiter de ces compétences dans les institutions et établissements souffrant d’un manque de cadres.