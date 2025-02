Jénine sous blocus : l’offensive israélienne fait des ravages

L’occupation israélienne a lancé une nouvelle offensive militaire contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés, étendant par la suite ses opérations à Tulkarem, Tubas, la ville de Tammun et le camp d’Al-Far’a. Cette attaque a causé des dizaines de morts, de blessés et d’arrestations, ainsi que le déplacement forcé de plus de 40 000 habitants, selon des statistiques officielles et des rapports internationaux, et la destruction de centaines de maisons. Au cours des deux dernières années, le camp de réfugiés de Jénine a subi une série d’incursions israéliennes, y compris des raids aériens. Cependant, l’offensive actuelle se distingue par l’utilisation de bulldozers pour démolir des maisons et ouvrir de nouvelles rues, forçant environ 3 200 familles à fuir vers les villes et villages environnants. Un blocus strict est imposé sur le camp, empêchant les équipes municipales, les secours et même les ambulances d’accéder aux quartiers pour évaluer l’ampleur des dégâts.