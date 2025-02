Coupures d’électricité programmées dans plusieurs régions

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) a annoncé des coupures de courant programmées pour les samedi 22 et dimanche 23 février 2025 dans plusieurs régions des gouvernorats de Mahdia, Le Kef et Kasserine. Ces interruptions, prévues dans le cadre du programme de maintenance périodique des réseaux de distribution électrique, visent à garantir la qualité des services fournis. À Mahdia, les coupures affecteront des zones spécifiques comme Ksour Essaf et Sellakta, de 8h30 à 14h30. Au Kef, les coupures se dérouleront de 9h à 11h, touchant des secteurs tels que Sidi Khiar et Tal Ghezlane. À Kasserine, les interruptions, de 8h à 16h, concerneront des zones comme Foussana et Kasserine Nord. La STEG a précisé que le rétablissement du courant se fera progressivement, sans préavis, en fonction de l’avancement des travaux.