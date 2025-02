STEG : un plan exceptionnel pour alléger les dettes des clients dès le 24 février 2025

La Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) a annoncé la mise en place d’une mesure exceptionnelle visant à alléger le fardeau des dettes accumulées par ses clients. À partir du 24 février 2025, il sera possible de bénéficier d’un plan de rééchelonnement des factures impayées sous forme de mensualités pouvant s’étendre jusqu’à sept ans. Cette initiative concerne les dettes enregistrées jusqu’au 19 février 2025. Elle s’adresse notamment aux clients dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 400 kWh et dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 4 kVA, qui bénéficieront d’un étalement automatique de leur dette. De plus, les petites entreprises ayant cessé leur activité en raison de l’accumulation de leurs impayés pourront déposer une demande afin d’accéder à cette facilité de paiement. Les groupements hydrauliques rencontrant des difficultés à régler leurs factures pourront également en bénéficier. À travers cette démarche, la STEG réaffirme son engagement à accompagner ses clients et à améliorer continuellement ses services pour assurer la pérennité du service public.