Urgence aux îles Kerkennah : la pêche au poulpe menacée, les pêcheurs appellent à des mesures urgentes pour sauver le secteur maritime

Les pêcheurs des îles Kerkennah traversent une crise économique sans précédent, marquée par une baisse alarmante de la production lors de la saison de pêche au poulpe. Cette situation met en péril les moyens de subsistance de nombreuses familles qui dépendent de cette activité maritime. Selon les pêcheurs, plusieurs facteurs expliquent ce déclin, notamment la surpêche, l’utilisation de techniques destructrices comme les casiers en plastique et les chalutiers illégaux, ainsi que les déséquilibres environnementaux causés par des pratiques non réglementées.

Par ailleurs, l’augmentation du coût des équipements de pêche et de l’entretien des embarcations aggrave encore les difficultés du secteur. Les changements climatiques, tels que la hausse des températures et l’instabilité des courants marins, modifient le comportement des poulpes, les poussant à migrer vers des eaux plus profondes, rendant ainsi la pêche plus difficile et moins rentable.

Face à cette crise, les pêcheurs et les acteurs du secteur appellent les autorités à intervenir en urgence pour mettre en place des mesures de soutien, réguler les pratiques de pêche et renforcer les contrôles contre les infractions environnementales. Reste à savoir si des solutions concrètes verront le jour pour sauver ce secteur vital, ou si la crise continuera de s’aggraver.