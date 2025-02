Un tunisien sur deux fume, et le tabac cause 20 % des décès

Le tabagisme en Tunisie représente un véritable fléau de santé publique, avec des chiffres alarmants révélés par le président de l’Alliance tunisienne de lutte contre le tabac, Hatem Bouziane. Selon les dernières statistiques officielles, 48 % des hommes tunisiens sont fumeurs, et une mort sur cinq est directement attribuée au tabac.

Chaque année, environ 13 200 décès sont liés, de manière directe ou indirecte, à cette habitude nocive. Le phénomène touche également les jeunes générations, avec 25 % des élèves fumeurs, un chiffre en constante augmentation, notamment en raison de la diversification des produits du tabac, comme les cigarettes électroniques et chauffées. Par ailleurs, le tabac est responsable de 90 % des cas de cancer du poumon, dont le traitement coûte entre 250 000 et 300 000 dinars par an et par patient. Cette situation pèse lourdement sur le système de santé tunisien, qui consacre près de 2 milliards de dinars par an aux soins des maladies causées par le tabagisme, soit 1,8 % du PIB national. Face à cette catastrophe sanitaire et économique, des mesures urgentes s’imposent pour endiguer ce fléau.