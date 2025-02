La reine Rania annonce la naissance de sa petite-fille Amira

La princesse Iman de Jordanie est devenue maman ! Sa Majesté la reine Rania a partagé la merveilleuse nouvelle sur son compte Instagram, annonçant la naissance de sa petite-fille, prénommée Amira. Dans un message empreint d’émotion et de gratitude, elle a adressé ses bénédictions à sa fille Iman et à son époux, Jameel Alexander Thermiotis, tout en priant pour que la petite Amira soit protégée et illuminée par la grâce divine. Cet heureux événement marque un moment de joie immense pour la famille royale hachémite, célébré avec amour et bonheur. Félicitations aux jeunes parents !