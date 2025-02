Ce soir, la situation météorologique sera marquée par l’apparition de nuages parfois denses, accompagnés de pluies intermittentes et temporairement orageuses sur le nord et le centre, ainsi que localement sur le sud, avec des chutes de grêle dans certaines zones. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 13 degrés, et pourront descendre à environ 6 degrés dans les régions montagneuses de l’ouest.