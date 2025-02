Gaza : Erdoğan affirme qu’il est impossible de l’arracher aux Palestiniens

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a vivement critiqué la proposition du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza, qualifiant cette initiative de menace majeure pour la paix mondiale. Selon Erdoğan, l’accord suggéré entre Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu’il qualifie de “tueur”, représente un risque considérable pour la stabilité mondiale. Il a affirmé que personne ne pourrait jamais retirer Gaza aux Palestiniens et à ses habitants, qualifiant une telle tentative de défi flagrant à la paix mondiale. Le président turc a également exprimé son désaveu des déclarations de Trump, qu’il considère comme des provocations à l’encontre de nombreuses nations, et a appelé à une correction rapide de ces erreurs pour garantir un avenir pacifique. Cette proposition de réinstaller les Palestiniens à l’extérieur de Gaza et de transformer le territoire en station balnéaire sous contrôle américain a suscité une large indignation dans le monde arabe, tandis que des inquiétudes ont été exprimées par des pays occidentaux.