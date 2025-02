Ridha Cherif Eddine et un ex-président sportif renvoyés devant la chambre criminelle pour corruption

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière à la cour d’appel de Tunis a décidé de refuser la libération de l’homme d’affaires et ancien président du club sportif du CS Sfaxien, Ridha Cherif Eddine, et a ordonné son maintien en détention. En outre, une ordonnance de mise en détention a été émise à l’encontre de l’ex-président d’une autre grande association sportive, également impliqué dans l’affaire. Ces derniers, ainsi que d’autres accusés, dont un membre de la famille de Ridha Cherif Eddine, ont été renvoyés devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis pour répondre des accusations de corruption financière. La décision intervient après une série d’enquêtes et de confrontations, avec un autre accusé toujours en fuite, un autre homme d’affaires et ex-responsable d’une association sportive.