Arrestation d’un escroc se faisant passer pour avocat pour des promesses d’emploi à l’étranger

Un individu a été arrêté par les forces de sécurité pour s’être fait passer pour un avocat, dans le but de tromper ses victimes en leur faisant croire qu’il pouvait les envoyer à l’étranger avec des contrats de travail. Le ministère public de Monastir a ordonné la garde à vue de ce suspect et a émis un mandat de recherche contre un autre complice. L’arrestation a eu lieu à son domicile, où des documents falsifiés, des contrats et des visas ont été saisis. L’homme aurait escroqué cinq victimes, les persuadant qu’elles pouvaient obtenir un emploi à l’étranger, moyennant un paiement de 42 000 dinars. Il a également créé de faux contrats de travail, des documents administratifs et des visas, en coordination avec un complice, et les a envoyés aux victimes en prétendant que ces documents étaient en cours d’examen par les ambassades étrangères.