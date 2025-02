Triomphe tunisien : la Tunisie sacrée championne de la Coupe arabe 2025 en taekwondo

La Tunisie brille une fois de plus sur la scène sportive en décrochant la première place au Championnat de la Coupe arabe 2025 dans toutes les catégories. Cet exploit remarquable met en lumière le talent et la détermination des athlètes tunisiens, en particulier dans la discipline du taekwondo. Pour saluer cette victoire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sadok Mourali, s’est rendu à Fujairah pour rencontrer la délégation tunisienne et féliciter les champions. Un grand bravo au taekwondo tunisien pour cette performance exceptionnelle qui honore le pays sur le plan régional !