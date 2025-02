Transition énergétique : la Tunisie et l’Italie unies par un câble sous-marin

Le projet de liaison électrique entre la Tunisie et l’Italie, baptisé “Elmed”, représente une avancée stratégique majeure pour le secteur énergétique tunisien. Inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l’énergie à l’horizon 2035, ce projet vise à renforcer l’intégration électrique entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Grâce à un câble sous-marin de 220 kilomètres reliant la ville tunisienne de Kélibia à l’île italienne de Sicile, il permettra un échange d’électricité dans les deux sens, avec une capacité de 600 mégawatts. Financé notamment par la Banque mondiale et l’Union européenne, ce projet, dont le coût a été réévalué à 1,014 milliard d’euros, favorisera l’exportation de l’énergie renouvelable tunisienne vers l’Europe tout en sécurisant l’approvisionnement du pays. Après plusieurs étapes clés, notamment les études techniques, les autorisations et le financement, le projet devrait entrer en exploitation d’ici 2028, faisant de la Tunisie un acteur clé dans la transition énergétique en Méditerranée.