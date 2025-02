Santé en danger : l’excès de triglycérides peut provoquer une pancréatite mortelle

La docteure Shiraz Rached Amrouch, professeure hospitalo-universitaire en nutrition et maladies nutritionnelles, a mis en garde contre les dangers de l’élévation des taux de triglycérides, qui peut, dans certains cas, entraîner des complications graves, voire mortelles. Elle a expliqué que ce trouble est généralement lié à l’obésité et à une consommation excessive de sucres, bien que certaines formes rares aient des causes différentes nécessitant une prise en charge spécifique. Selon la spécialiste, le taux normal de triglycérides ne doit pas dépasser 1,5 g/l, et son augmentation peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires et d’inflammation du pancréas. Pour prévenir ces risques, elle recommande une activité physique régulière, comprenant 30 minutes d’exercice cinq fois par semaine et au moins deux séances de renforcement musculaire hebdomadaires. Elle insiste également sur l’importance d’une alimentation équilibrée, favorisant les légumes, les fruits en quantité contrôlée, les céréales complètes, les légumineuses et les poissons gras, tout en évitant le pain blanc, les pâtes raffinées et l’alcool. En l’absence de symptômes spécifiques, elle appelle à une vigilance accrue et à des bilans réguliers pour détecter un éventuel excès de triglycérides avant l’apparition de complications.