Météo ce soir : averses isolées et brouillard localisé en Tunisie

La soirée de ce soir sera marquée par la présence de nuages parfois denses, accompagnés de quelques averses isolées sur les côtes nord du pays, tandis que d’autres régions connaîtront des passages nuageux temporaires. Un brouillard localisé est également prévu en fin de nuit. Selon les prévisions de l’Institut national de météorologie, les températures nocturnes varieront entre 3 et 7 degrés dans les régions occidentales, et entre 8 et 12 degrés ailleurs. Les vents souffleront modérément du secteur ouest, devenant relativement forts près des côtes du nord, tandis qu’ils seront faibles à modérés sur les autres régions. La mer sera agitée à localement très agitée sur les côtes nord, et modérément agitée sur le reste des littoraux.