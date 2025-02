Liban : Nawaf Salam forme un gouvernement de 24 ministres après des négociations intensifiées

Le président libanais a annoncé, ce samedi, la formation d’un nouveau gouvernement de 24 ministres, présidé par Nawaf Salam, après plusieurs semaines de négociations. Ce gouvernement intervient après la démission de celui de Najib Mikati, et il a été mis en place suite à la signature des décrets par le président Joseph Aoun. Parmi les ministres nommés figurent Yassine Jaber au ministère des Finances, Yousef Raji aux Affaires étrangères, Ahmad al-Hajar à l’Intérieur, et Michel Mansa à la Défense. Le président Salam a affirmé que l’objectif principal du gouvernement est de restaurer la confiance entre les citoyens et l’État, avec un engagement clair pour des réformes économiques et financières, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord de Taëf. Dans ses premières réactions, la coordinatrice spéciale de l’ONU pour le Liban, Janine Hennis-Plasschaert, a salué la formation du gouvernement, la qualifiant de “nouveau chapitre prometteur” pour le pays, et a exprimé le souhait de l’ONU de collaborer avec le gouvernement pour renforcer les réformes et assurer la stabilité du Liban.