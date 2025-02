Les États-Unis sanctionnent l’Afrique du Sud

Le 7 février 2025, le président américain Donald Trump a annoncé la fin de l’aide et de l’assistance des États-Unis à l’Afrique du Sud, en raison d’une loi controversée sur l’expropriation des terres agricoles, jugée discriminatoire envers les fermiers blancs. Selon Trump, cette législation permettrait au gouvernement sud-africain de saisir les propriétés agricoles sans compensation, ce qu’il qualifie d’injuste et d’immoral. Le décret réaffirme également la position des États-Unis face aux relations croissantes entre Pretoria et Téhéran, ainsi qu’à l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud contre Israël. En réponse, l’Afrique du Sud a dénoncé cette décision comme une « campagne de désinformation », soulignant que le décret ignore les réalités historiques du colonialisme et de l’apartheid. Ce conflit illustre l’intensification des tensions internationales autour des questions de politique foncière et des droits humains.