UNICEF : un million d’enfants à Gaza souffrent de traumatismes psychologiques

La porte-parole de l’UNICEF, Tess Ingram, a déclaré que près d’un million d’enfants vivant dans la bande de Gaza souffrent de graves traumatismes psychologiques. Dans une interview télévisée diffusée le jeudi 6 février 2025, elle a souligné que les conditions de vie des familles à Gaza sont extrêmement difficiles, avec des besoins urgents en eau potable, en aides humanitaires et en couvertures.

Bien que 10 000 camions d’aide humanitaire soient déjà entrés dans la région, Ingram a précisé que davantage de soutien est nécessaire, notamment pour fournir des vêtements et des denrées alimentaires aux enfants. Elle a également averti que, si les stations de dessalement de Gaza ne sont pas remises en fonctionnement, des risques sanitaires graves pour les enfants de la région sont à prévoir. Par ailleurs, elle a insisté sur le fait que l’avenir de Gaza dépend de la volonté de ses habitants, qui restent déterminés à reconstruire ce qui a été détruit. Ce cessez-le-feu, qui a débuté le 19 janvier 2025, est en vigueur pour une durée de 42 jours, pendant lesquels des négociations sont en cours pour entamer les phases suivantes du processus de paix, facilité par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis. Le bilan de l’agression israélienne entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025 est catastrophique, avec plus de 159 000 morts et blessés palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 14 000 disparus.