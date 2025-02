Football – Ligue 1 (18e journée) : Un choc au sommet pour le leadership

Le petit derby de la capitale opposant le dauphin stadiste au leader espérantiste sera le match choc de la 18e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end, et dont le principal enjeu est le leadership.

L’Espérance de Tunis (33 points) qui vient de prendre les commandes de la Ligue 1 grâce à son dernier succès face à l’AS Soliman (4-2), se déplacera samedi chez son voisin bardolais, accroché dimanche à Metlaoui (0-0), avec l’espoir de conforter son leadership au moment où la course pour le titre s’accélère entre les six équipes de tête qui se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le derby s’annonce très chaud face à une équipe stadiste qui reste sur deux matches nuls successifs, et qui tentera de profiter de l’avantage du terrain et du public pour remonter la pente et retrouver le fauteuil de leader tout en espérant un faux-pas de ses quatre poursuivants.

L’ES Zarzis qui partage le même nombre de points avec le Stade Tunisien, sera en déplacement périlleux dimanche à Metlaoui avec l’espoir de conforter sa série de huit matches sans défaite par un nouveau succès qui la propulserait en tête du classement. Mais sa mission ne semble pas aisée face à un adversaire (9e, 22 points) qui n’a jamais perdu à domicile cette saison et qui tentera de retrouver le goût de la victoire après deux matches nuls consécutif.

Le Club Africain, avec ses deux points de retard sur le leader, lorgne à son tour la première place qu’il tentera de reconquérir à l’occasion de la réception de l’EGS Gafsa, avant-dernier (9 points).

La formation de Bab Jedid, en baisse de forme ces dernières journées, tentera de mettre fin au gaspillage de points (deux nuls de suite) en renouant avec la victoire tout en profitant du soutien de ses supporters et de l’avantage du terrain. En revanche, elle n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise que pourra créer l’équipe gafsienne obligée d’amorcer son opération sauvetage même si elle n’a jamais gagné en dehors de son terrain.

L’Etoile du Sahel (5e avec 33 points) sera de son côté en déplacement chez la lanterne rouge, l’US Tataouine, avec pour objectif d’aligner sa quatrième victoire de suite et de confirmer sa bonne santé du moment et ses chances dans la course pour le titre. Les protégés de Mohamed Mkacher devront néanmoins en découdre avec une formation locale, la plus faible certes sur tous les plans, mais qui sera dans l’obligation de se relancer pour s’extirper du bas du classement.

L’US Monastir qui partage le même nombre de points avec l’Etoile du Sahel, entamera, à partir de cette journée l’ère Faouzi Benzarti, qui vient de remplacer Mohamed Sahli, avec l’espoir de se relancer dans la course pour le titre après deux défaites consécutives. L’équipe accueillera ce samedi l’AS Gabès, 13e avec 14 points, et qui tentera pour sa part de rentrer avec les moindres dégâts après huit matches sans victoires (5 défaites et 3 nuls) pour se rapprocher du milieu du tableau.

Loin derrière le peloton de tête, le CS Sfaxien (7e, 24 points) offrira dimanche l’hospitalité à la JS Omrane (10e, 17 points), avec l’intention de continuer sur sa lancée pour confirmer son renouveau et ses prétentions de jouer les premiers rôles. En face, le nouveau promu qui vient d’accrocher le Club Africain lors de la précédente journée, espère rééditer sa performance sur la pelouse du stade Mhiri ou même surprendre la formation locale pour s’approcher du milieu du tableau.

Au stade Ben Jaballah de Menzel Bourguiba, l’O.Béja (8e, 23 points) tentera de rééditer son exploit de la dernière journée en recevant l’US Ben Guerdane (12e, 14 points) pour conforter sa place en milieu du tableau. Mais les visiteurs, en quête de leur troisième succès de la saison, auront à cœur de se rattraper pour s’éloigner davantage de la zone rouge.

A Soliman, l’AS Soliman (11e, 15 points) affrontera le CA Bizertin qu’elle distance de deux points (14e, 13 points) dans un match qui verra les deux équipes se disputer des points précieux notamment pour les visiteurs qui espèrent prendre une nouvelle bouffée d’oxygène après leur dernier 3-1 face à l’US Tataouine, pour s’éloigner du danger.

Le programme

Samedi 8 février

Au Bardo:

Stade Tunisien – Espérance ST

A Soliman:

AS Soliman – CA Bizertin

A Menzel Bourguiba :

O. Béja – US Ben Guerdane

A Tataouine:

US Tataouine – ES Sahel

Dimanche 9 février

A Radès:

Club Africain – EGS Gafsa

A Monastir:

US Monastir – AS Gabès

A Sfax:

CS Sfaxien – JS Omrane

A Métlaoui:

ES Métlaoui – ES Zarzis