Un succès pour le tourisme tunisien : 7,4 milliards de dinars de recettes en 2024

Le directeur général de l’Office national du tourisme, Slimi Hussein, a révélé que les recettes du secteur touristique en Tunisie ont atteint 7,4 milliards de dinars au cours de l’année écoulée, représentant ainsi 9% du produit intérieur brut (PIB) du pays.

En 2024, la Tunisie a accueilli 10,26 millions de touristes et enregistré un total de 27 millions de nuitées passées. Ces chiffres témoignent de la résilience du secteur touristique tunisien et de son rôle crucial dans l’économie nationale, malgré les défis mondiaux. La diversification des attractions touristiques et les efforts constants pour améliorer l’infrastructure et les services ont contribué à maintenir cette dynamique positive.