Tunisie-Libye : vers la création d’usines pharmaceutiques avec des financements libyens

La Tunisie et la Libye renforcent leur coopération dans le domaine de la santé à travers de nouveaux projets ambitieux. Lors d’une rencontre entre le ministre tunisien de la Santé et une délégation libyenne, il a été proposé de créer des hôpitaux en Libye avec l’expertise de cadres tunisiens, ainsi que d’établir des usines pharmaceutiques en Tunisie grâce à des financements libyens, afin de garantir la sécurité sanitaire et l’autosuffisance en médicaments. Par ailleurs, la question des dettes des patients libyens auprès des cliniques et hôpitaux tunisiens a été abordée. La délégation libyenne a exprimé sa volonté de résoudre cette problématique rapidement. Un groupe de travail conjoint sera prochainement mis en place pour assurer le suivi de ces engagements et lever les obstacles existants.