Baisse de l’inflation en Tunisie : quels impacts sur l’économie ?

Lors de sa réunion du 5 février 2025, le Conseil d’Administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a constaté une baisse continue de l’inflation, qui s’est établie à 6,2 % en décembre 2024, contre 8,1 % un an plus tôt. Cette diminution s’explique notamment par la baisse des prix des produits alimentaires transformés, tels que l’huile d’olive, ainsi que par un ralentissement de l’inflation des produits frais, malgré la hausse des prix de la volaille et des viandes rouges. Parallèlement, le déficit de la balance courante s’est réduit et les réserves de change ont progressé avant de diminuer début février en raison du remboursement de la dette extérieure. Dans ce contexte, la BCT a décidé de maintenir son taux directeur à 8 % afin de poursuivre le soutien à la désinflation.