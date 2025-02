Le ministre de l’Intérieur à l’ARP : Les conseils élus doivent être une force de proposition

Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri a déclaré que le rôle principal des conseils locaux, régionaux et des districts est “d’être une force de proposition pour réaliser l’intégration économique et sociale escomptée.

Lors d’une séance d’audition du ministre, vendredi, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) consacrée au projet de loi organique sur les conseils locaux les conseils régionaux et les conseils des districts, le ministre de l’Intérieur a précisé que l’intégration économique et sociale s’effectue à travers “la participation des différentes composantes socio-économiques en vue d’impliquer les parties marginalisées au niveau locale dans la prise de décision en termes de développement.”

Nouri a renouvelé l’engagement de la fonction exécutive à soutenir les membres des conseils locaux, régionaux et des districts en vue d’appliquer les lois de ce projet une fois adoptée.

Dans leurs interventions, les députés se sont interrogés sur la forme et le contenu du texte de loi, abordant les prérogatives des différents conseils, leur mode de gestion et les mécanismes devant garantir leur indépendance administrative et financière. Ils ont, également, demandé des clarification sur l’accompagnement de ces conseils par les autorités publiques, la question des indemnités mensuelles des membres et la relation entre les différents conseils et soulevé certaines difficultés liées à l’application de quelques articles du projet.