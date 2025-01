Décès de Tawfik Besbess : une figure emblématique des médias et de la culture tunisienne

La scène médiatique et culturelle tunisienne a perdu aujourd’hui l’une de ses grandes figures, le regretté Tawfik Besbess. Né en 1939 à Monastir, il avait rejoint la télévision tunisienne, notamment le service des informations, où il a collaboré avec Mohamed Kacem Masdi. Après une formation en réalisation cinématographique en France, il s’est spécialisé dans les films documentaires. Au cours de sa carrière, Tawfik Besbess a dirigé la télévision tunisienne et occupé plusieurs postes au sein du ministère de la Culture, notamment à la tête du Festival international de Hammamet, du Festival international de Carthage, de la Société tunisienne de production et de développement cinématographique (SATPEC) et du département cinéma du ministère. Son apport inestimable laisse une empreinte indélébile dans le paysage culturel tunisien.