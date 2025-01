Qui est Moez Nasri, l’homme à la tête du football tunisien ?

Moez Nasri a été élu président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) après la victoire de sa liste lors de l’assemblée générale élective, obtenant 247 voix contre 136 pour la liste de Mahmoud Hemmami et 55 pour celle de Jallal Tekia. Né en 1972 à Bizerte, Moez Nasri est avocat et père de quatre enfants. Diplômé en droit de l’Université de Tunis El Manar, il a également poursuivi ses études en France. Sa carrière sportive a débuté en tant que secrétaire général puis membre du comité directeur du Club Athlétique Bizertin. Il a occupé des fonctions nationales, notamment en présidant la commission électorale indépendante et la commission nationale d’appel de la FTF sous la présidence de Wadii Jarii. Sur le plan international, il est membre de la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF). Son parcours témoigne d’une riche expérience dans les sphères juridiques et sportives.