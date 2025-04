Trafic d’ecstasy : deux suspects activement recherchés après une saisie record en Tunisie

La Direction générale de la garde nationale a appelé, mardi, les citoyens à signaler « immédiatement » en cas d’identification ou d’obtention d’une quelconque information se rapportant à deux individus activement recherchés dans le cadre de l’opération record de saisie de comprimés d’Ecstasy.

Les personnes en question sont:

-Marouane Ben Abdelmajid Mzoughi, tunisien, né le 18 juillet 1988, fils de Emna Sboui et résidant à Khezama Est, Sousse.

-Mohamed Azir Ben Salem Ben Fadhel, également de nationalité tunisienne, né le 19 novembre 2002, fils de Sonia Mzoughi, résidant à Bouhsina, Sousse.

La direction générale de la Garde Nationale tient en outre à exhorter toute personne disposant d’informations concernant les deux individus recherchés ou les ayant aperçus à contacter sans retard les forces de l’ordre via les numéros suivants :

193 (Garde nationale)

197 (Police nationale)

71860135

Pour rappel, les unités de la garde nationale ont démantelé un réseau international de trafic de stupéfiants et saisi plus de 1,2 million de comprimés d’ecstasy, dont la valeur dépasse les 40 millions de dinars (environ 12 millions d’euros) ainsi que des voitures de luxe et des sommes d’argent, avait indiqué le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

Lors d’un point presse, tenu samedi dernier au siège de la Direction générale à l’Aouina, Jebabli a qualifié cette opération de « plus importante saisie de stupéfiants dans l’histoire de la Tunisie et l’une des plus significatives à l’échelle mondiale ».