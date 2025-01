Sonia Dahmani condamnée à un an et six mois de prison pour diffusion de rumeurs

La chambre correctionnelle 17 de la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation de l’avocate et chroniqueuse, Sonia Dahmani, tout en réduisant sa peine de prison de deux ans à un an et six mois.

Elle a été reconnue coupable de l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information pour produire, diffuser, transmettre et préparer de fausses rumeurs. Sonia Dahmani avait été placée en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, suite à des déclarations qu’elle avait faites concernant le dossier des migrants africains en Tunisie.