Procédures pour étudier en France et 3ème édition du « Forum des Mobilités » en tournée

À propos de Campus France Tunisie :

Présent dans plus de 135 pays, Campus France s’appuie sur un réseau mondial de plus de 270 espaces et antennes, dont trois en Tunisie : à Tunis, Sousse et Sfax. Ces structures sont directement rattachées à l’Ambassade de France et à l’Institut français de Tunisie. En 2024, la France comptait plus de 430 000 étudiants internationaux inscrits dans ses établissements d’enseignement supérieur, parmi lesquels plus de 15 000 étaient tunisiens.

Avec une moyenne annuelle de 5 000 départs vers la France, la Tunisie occupe la 6ᵉ place parmi les pays d’origine des étudiants étrangers en France, après le Maroc, la Chine, l’Algérie, l’Italie et le Sénégal. Elle demeure également le 1er pays par ratio de nombre d’étudiants par habitant.

Les candidats concernés par Campus France :

La procédure « Études en France » s’adresse aux candidats Tunisiens ou étrangers non ressortissants de l’Espace Schengen résidents en Tunisie ; souhaitant poursuivre des études supérieures, passer un concours ou un entretien de sélection dans un établissement de l’enseignement supérieur français.

Les candidatures aux établissements « connectés » via la plateforme Études en France, sont prolongées jusqu’au 15 février 2025.

Pour les établissements « non-connectés », les dépôts de candidature sont possibles tout au long de l’année.

Le « Forum des Mobilités » fait sa tournée du 09 au 12 Avril 2025 :

Grande nouveauté cette année, puisqu’en plus de Tunis, le « Forum des Mobilités » se tiendra également à Sousse et à Sfax en 2025. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle aux élèves et étudiants de rencontrer des représentants d’établissements d’enseignement supérieur français, publics et privés : universités, classes préparatoires, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce et écoles spécialisées, venus pour recruter leurs futurs étudiants.

Pour plus d’informations sur les procédures de candidature et les prochains événements, rendez-vous sur : https://urls.fr/yNJKMH