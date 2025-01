Verdict en appel : Afifa et Ramzi toujours en détention en attendant leur libération

L’avocat Mounir Ben Salha a révélé la date de la libération de la créatrice de contenu Afifa, actuellement en détention avec son époux Ramzi, suite à l’appel du jugement de première instance.

Dans une déclaration à la radio Jawhara FM aujourd’hui, Ben Salha a précisé que le verdict a été rendu tard dans la nuit d’hier, et il prévoit la libération d’Afifa le 5 février. Il a ajouté : « Pour l’instant, aucun des deux n’a été libéré. »

L’avocat a expliqué que ses clients font face à une série d’accusations liées aux bonnes mœurs, notamment la diffusion de contenu portant atteinte à ces dernières. Parmi les principales accusations figurent l’atteinte aux bonnes mœurs, l’incitation des mineurs à la débauche, l’incitation à des actes immoraux, ainsi que l’atteinte à autrui via les moyens de communication après avoir proféré des propos vulgaires.

Il a ajouté que le jugement de première instance avait condamné Ramzi à 3 ans et demi de prison et Afifa à un an et demi. Toutefois, il a fait appel de ce jugement en leur nom, en attendant leur libération prévue pour le 5 février, selon ses propos.