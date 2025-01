Refus de libération pour Toufic Makcher : l’affaire renvoyée devant la chambre criminelle

La Chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé de rejeter la demande de libération de l’homme d’affaires et ancien président du Club Espérance de Tunis, Toufic Makcher. Ce dernier reste en détention et son dossier a été renvoyé devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis.

Cette décision fait suite à l’ordonnance du juge d’instruction au pôle judiciaire financier, qui a clôturé l’enquête et renvoyé l’affaire, impliquant M. Makcher ainsi qu’une vingtaine d’autres prévenus, dont des représentants légaux de sociétés commerciales dont M. Makcher détient une partie du capital, ainsi que des membres de sa famille. Les accusations portées contre eux incluent la constitution d’une organisation criminelle dans le but de blanchir des fonds, l’exploitation des spécificités de leurs activités professionnelles et sociales, l’abus de fonction publique pour obtenir des avantages indus, des préjudices à l’administration, ainsi que des infractions liées au blanchiment d’argent et à d’autres crimes financiers.