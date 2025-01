Sonia Dahmani : un appel urgent à sa libération immédiate

Le Réseau tunisien des droits et des libertés a lancé, ce mercredi 22 janvier 2025, un appel vibrant à l’opinion publique tunisienne pour réclamer la libération immédiate de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani. Détenue depuis plus de huit mois dans des conditions qualifiées d’indignes, Sonia Dahmani est considérée par le Réseau comme une prisonnière d’opinion, victime des dérives autoritaires du régime actuel.

Le Réseau dénonce les circonstances spectaculaires de son arrestation, marquées par l’intervention d’agents cagoulés dans les locaux de la Maison de l’Avocat, un acte jugé comme une grave violation des droits fondamentaux. Cette arrestation, selon le Réseau, reflète une tentative claire d’intimidation et une volonté d’étouffer les voix critiques et indépendantes.

Sonia Dahmani, connue pour son engagement courageux en faveur des droits humains et de la justice, paierait aujourd’hui le prix de ses critiques audacieuses à l’égard des politiques répressives en place. Le Réseau affirme que les accusations portées contre elle sont infondées et visent uniquement à prolonger sa détention, avec pour objectif de briser sa détermination et de réduire son influence.

Alors que la cour d’appel doit statuer sur son cas le 24 janvier 2025, le Réseau exhorte la justice tunisienne à faire preuve d’impartialité et à respecter les principes fondamentaux de liberté d’expression et de justice. Il met en garde contre les dangers d’un glissement vers un régime encore plus répressif, au détriment des acquis démocratiques.

Enfin, l’organisation appelle à une mobilisation nationale en soutien à Sonia Dahmani. Sa libération constituerait, selon elle, une victoire pour la démocratie, la justice et les droits humains en Tunisie, rappelant à tous l’importance de défendre ces valeurs essentielles pour préserver la dignité et la liberté de chaque citoyen.