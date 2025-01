Tunisie : Annulation de la grève dans les cliniques privées

Le secrétaire général de la Fédération Générale de la Santé (FGS), Hassan Mezni, a indiqué, mardi, que la grève prévue le jeudi 23 janvier dans les cliniques privées et les cliniques de dialyse a été annulée, suite à une séance de négociation tenue aujourd’hui jeudi à Tunis en présence du ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, et des représentants de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Mezni a indiqué, dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette réunion a abouti à la signature d’un accord visant à accélérer la signature d’un avenant relatif à l’augmentation salariale pour les années 2022, 2023 et 2024 concernant les cliniques privées et d’hémodialyse dans un délai de deux semaines et sa publication au journal officiel.

La fédération avait adressé un préavis de grève pour le 23 janvier à la Présidence du gouvernement, au ministère de la Santé et au président de l’UTICA, précisant que « la grève intervient après l’échec des réconciliations par correspondance ».

La même source a noté qu’au cas ou la grève aurait été menée, elle engloberait les établissements privés du secteur de la santé, notamment les pharmacies privées, les établissements de distribution en gros des médicaments, les cliniques privées et les cliniques d’hémodialyse.

Mezni a indiqué dans une déclaration à la TAP qu’une réunion de négociation est en cours en ce qui concerne les pharmacies privées, tandis que la réunion de négociation avec les distributeurs des médicaments a été annulée.