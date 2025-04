Temps partiellement couvert dimanche dans la plupart des régions. Il sera progressivement marqué par l’apparition de nuages denses le soir dans les régions de l’Ouest, indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 22°c et 27°c dans les régions du Nord-est, le sud et les zones côtières du centre. Elles varieront entre 29°c et 35°c dans le reste des régions et atteindront 38°c dans le Sud-est.

La mer sera très agitée à localement agitée.

Le vent soufflera de secteur sud fort localement près des côtes, dans les hauteurs et le sud. Il sera accompagné de tourbillons