L’Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique (ATEA) annonce le lancement d’un appel à candidatures pour la sélection des experts évaluateurs de l’agence, parmi les enseignants chercheurs et les chercheurs ou grades équivalents, les experts issus du monde socio-économique et les étudiants inscrits en mastère ou inscrits en doctorat dans un établissement universitaire en Tunisie.

Selon l’appel à candidature publié sur le site web du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les experts évaluateurs seront chargés d’étudier les dossiers d’auto-évaluation des entités à évaluer, de participer aux réunions prévues dans la procédure d’évaluation, de réaliser les évaluations au sein du comité d’experts et de participer à la rédaction des rapports d’évaluation sous la direction du président du comité d’experts.

L’ATEA appelle les personnes intéressées à envoyer leurs dossiers de candidatures à l’adresse mail : candidature@atea.tn avant le 12 mai 2025.

Les candidats peuvent télécharger les documents relatifs à l’appel à candidatures sur le site Web du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique www.mes.tn ou sur la page facebook de l’agence.

A noter que l’appel à candidature est lancé en application du Décret-loi 2022-46 du 24 juin 2022, portant création d’un établissement public à caractère non administratif dénommé “Agence Tunisienne de l’Evaluation et de l’Accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ATEA”, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et conformément au Décret n° 2024-214 du 26 avril 2024, portant organisation administrative et financière de l’agence ainsi que les modalités de son fonctionnement.